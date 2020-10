Genoa-Inter: un ballottaggio a centrocampo per Antonio Conte – SM

Antonio Conte Inter

Genoa-Inter di questo pomeriggio alle 18, valida per la quinta giornata di Serie A, vede affrontarsi due squadre alle prese con grossi problemi di formazione causa covid. Antonio Conte ha un ballottaggio a centrocampo

Alle 18 di oggi l’Inter scenderà in campo a Marassi contro il Genoa per l’anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A. Le scelte di Antonio Conte sono ancora in buona parte obbligate a causa delle numerose assenze, ma in alcuni reparti c’è la possibilità di scegliere e uno di questi riguarda il centrocampo. Secondo “Sport Mediaset” il tecnico deciderà solo all’ultimo se dare continuità a Eriksen o preferirgli Brozovic nel centrocampo dove invece sono confermatissimi Vidal e Barella.