Tesser: «Mercato, l’Inter poteva andare in difficoltà. Invece lotterà ancora»

Tesser, allenatore fino a pochi mesi fa del Pordenone, ritiene che l’Inter sia ancora competitiva per vincere la Serie A. Queste le sue parole a “Sportitalia Mercato”, all’indomani della chiusura delle trattative.

PROMOSSE – Il calciomercato si è chiuso alle ore 20 di martedì 31 agosto. Attilio Tesser, nel valutare quanto fatto in Serie A, promuove le due milanesi nonostante le partenze: «Inter e Milan hanno fatto delle ottime campagne acquisti. L’Inter avrebbe potuto, dopo le cessioni di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, andare in difficoltà. Invece ha preso dei giocatori veramente importanti che la porteranno a essere ancora lì a lottare per lo scudetto».