Ternana, successo in trasferta sulla Reggiana! Fiducia Carboni

Reggiana-Ternana è terminata con il punteggio di 0-2. Carboni incassa ancora la fiducia di Breda e resta in campo per 90′

SFIDA – Ternana corsara contro la Reggiana: successo importante in trasferta per gli umbri che si impongono per 0-2 grazie alle reti, una per tempo, di Sgarbi e Raimondo. Per Franco Carboni, esterno di proprietà dell’Inter, ancora grande fiducia da parte del tecnico Breda: l’argentino ha giocato per tutti e 90′ disputando un ottima prova, sfiorando il gol nel primo tempo con un bel colpo di testa finito di poco alto. Nessun minuto per Zuberek, l’altro nerazzurro in prestito alla Ternana: il polacco, alle prese con un infortunio, rientrerà a fine febbraio.