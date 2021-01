Teotino: “Inter sconfitta casuale, parlano i numeri. Contro la Roma…”

Condividi questo articolo

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino, giornalista, è stato ospite su Rai 2 durante “90° minuto”. Nel corso del suo intervento si è parlato della prossima giornata di campionato, con l’Inter impegnata contro la Roma.

SCONTRO DIRETTO – Domenica alle 12.30 l’Inter di Antonio Conte affronterà la Roma guidata da Paulo Fonseca. Queste le parole di Gianfranco Teotino: «Dopo la partita di oggi l’Inter avrà voglia di riscatto, mentre per la Roma che finora non ha fatto bene negli scontri diretti domenica capiremo quali sono le loro vere ambizioni. Io credo che quello di oggi sia un incidente di percorso e lo dicono anche i numeri. La sconfitta per me è casuale: può capitare durante la stagione una sfida così. Complissivamente l’Inter non ha meritato di perdere».