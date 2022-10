Teotino: «Inter, Inzaghi rischia ma non stasera! Ecco qual è il problema»

L’Inter alle 21 sfida il Barcellona di Xavi a San Siro (QUI la probabile formazione nerazzurra). Teotino – intervenuto nel corso di Microfono Aperto, su Radio Sportiva -, parla della prova che attende la squadra di Inzaghi e dei rischi che corre il tecnico in caso di sconfitta

CONFRONTO – L’Inter si appresta a sfidare il Barcellona a San Siro nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Secondo Gianfranco Teotino, la partita è più aperta di quanto non si dica nonostante i blaugrana siano favoriti: «Il Barcellona è in un momento molto positivo, è in testa al campionato seppur insieme al Real Madrid, viene da una sconfitta brutta in Champions League anche se io l’ho vista quella partita e non penso fosse del tutto meritata quella sconfitta. Evidentemente non è ancora all’altezza dei Barcellona precedenti, a centrocampo fa girare giocatori molto giovani così come sono giovani gli attaccanti. In questo momento in campo penso sia superiore all’Inter dopodiché si gioca in trasferta, l’esperienza conterà molto ma penso che la partita sia più aperta di quanto non si dica, anche se credo che il Barcellona sia favorito».

ESONERO – Teotino parla poi dei rischi che corre Simone Inzaghi in caso di sconfitta dell’Inter con il Barcellona: «Se Inzaghi potrebbe essere esonerato? Questa sera non credo, nel senso che comunque è una partita difficile. È chiaro che poi da domenica deve ricominciare a vincere in campionato contro un Sassuolo in grandi condizioni. Non rischia stasera ma rischia nei prossimi giorni. Il gioco dell’Inter in realtà non è vero che non c’è, il problema è che dalla seconda metà dello scorso campionato la squadra si è troppo allungata. I tre centrali sono troppo staccati, spesso rimangono isolati e vanno in difficoltà nell’uno contro uno. Dopo che gli avversari hanno scoperto come mettere in difficoltà l’Inter, la squadra non ha saputo trovare le contromisure. Però secondo me il problema dell’Inter è che Inzaghi si è fissato su un sistema di gioco che non funziona più come all’inizio».