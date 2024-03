Teotino incerto: «Acerbi? Credo alla versione di Juan Jesus»

Il caso Acerbi-Juan Jesus tiene ancora banco dopo diversi giorni, a breve arriverà la sentenza definitiva. Gianfranco Teotino ne parla in questo modo su Radio Sportiva.

SENTENZA – Gianfranco Teotino è incerto, ma prova a dare una sua valutazione: «Abbiamo solo dichiarazioni pubbliche sino ad ora. Non vorrei essere nel giudice in questo momento. Da osservatore tendo a credere alla versione di Juan Jesus, perché non capisco il motivo per cui un giocatore serio e professionista dovrebbe inventarsi una simile questione. I suoi atteggiamenti in campo sono stati chiari, l’irritazione era giustificata. Anche le scuse di Acerbi e le sue versioni non mi sembrano piuttosto convincenti».