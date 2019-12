Teotino: “Godin, problema assente con Bastoni. Gagliardini sopravvalutato”

Intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva”, il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato di alcuni giocatori dell’Inter come Diego Godin, Alessandro Bastoni e Roberto Gagliardini

INTER-GENOA – Queste le parole del giornalista Gianfranco Teotino a seguito della vittoria dei nerazzurri in Inter-Genoa, partita valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A: «Con un pressing incessante l’Inter ha progressivamente soffocato il Genoa, facendo perdere tranquillità ai liguri. Questa è la reazione che ci si attendeva dopo il mezzo passo falso di Firenze. Stasera l’Inter è partita bene, senza pensare alle assenze pesanti. Le alternative stanno dimostrando di essere valide. Godin? Tutto potevamo aspettarci tranne che potesse rappresentare addirittura un problema. Bastoni, che lo sostituisce, sta dimostrando di avere personalità e capacità, quindi alla fine l’assenza dell’uruguaiano non si sente. Gagliardini? Come molti giocatori usciti dall’Atalanta è stato un po’ sopravvalutato, nell’Inter può essere al massimo un rincalzo».