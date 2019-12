Padovan: “Vince l’Inter, unico a sostenerlo! Lukaku, ha ragione Conte”

Condividi questo articolo

Padovan continua a ritenere l’Inter da titolo, a maggior ragione ora che è prima in classifica a Natale. Il giornalista, ospite di Sky Sport, ha anche dato ragione a Conte per quanto ha preteso in estate l’acquisto di Lukaku, ieri autore di una doppietta al Genoa.

I LEADER – Dopo Inter-Genoa 4-0 Giancarlo Padovan ribadisce la sua scommessa: «Sono l’unico che da inizio campionato sostiene che lo scudetto lo vinca l’Inter. Romelu Lukaku straordinario per fisicità, ma anche per tecnica. Per fisicità perché il secondo gol, che lo segna Roberto Gagliardini, lui tiene palla, la difende e la gioca indietro. Sul quarto gol, il secondo suo, è stupendo. Se a questi ci aggiungiamo il primo ha testa, forza e precisione: Antonio Conte ha avuto ragione a far spendere circa ottanta milioni di euro per Lukaku».

ESORDIO DA RECORD – Padovan celebra anche la partita di Sebastiano Esposito e il momento del gol su rigore: «Bello, perché il ragazzo si è commosso e piangeva. È stato tutto vero, nulla di artefatto e di finto. Vero che Lukaku gli ha voluto cedere l’occasione di fare gol, vera l’occasione, vero il fatto di non aver dormito e vero che questo è un ragazzo venuto da lontano. Ha fatto tanta fatica, ha numeri e riuscirà anche a fare meglio, perché con l’impegno e l’applicazione cresce anche il talento».