Tecca: «I due Emerson all’Inter? Giocatori di livello internazionale»

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport”, si è concesso una battuta sull’interesse dell’Inter nei confronti di Emerson Royal ed Emerson Palmieri come possibili rinforzi della squadra che sarà messa a disposizione del nuovo tecnico Simone Inzaghi.

GIOCATORI DI LIVELLO – Tecca è convinto che i due giocatori accostati all’Inter in questi ultimi giorni possano essere considerati dei giocatori di livello per un’Inter che, nonostante i piani di contenimento dei costi decisi dal presidente Steven Zhang, punta comunque a dare una squadra competitiva al nuovo tecnico Simone Inzaghi: «Che arrivino tutti e due non è facilissimo, però sono giocatori importanti, di livello internazionale. Emerson Palmieri è interessato a prendersi un ruolo internazionale, anche con la Nazionale. Vedremo come finirà».