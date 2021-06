Inter, Emerson Royal in stand-by. Emerson Palmieri, difficoltà e cifre – Sky

L’Inter segue Emerson Palmieri ed Emerson Royal (vedi articolo). Secondo Marco Demicheli – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” -, quella per il giocatore del Chelsea è una trattativa complicata. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

DIFFICOLTÀ – L’Inter segue con interesse Emerson Palmieri, ma la trattativa per tanti versi non è semplice: «Emerson Palmieri è da tanti anni vicino al ritorno in Italia, l’Inter ci sta pensando ma non è un affare semplice perché ha un contratto in scadenza l’anno prossimo ma il Chelsea ha un’opzione per prolungare unilateralmente. L’Inter segue il giocatore ma il club inglese vuole almeno 20 milioni di euro per cedere. Ci sono stati contatti con l’agente e l’ex Roma sarebbe felice di tornare in Italia».

OPZIONE – Il giornalista prosegue parlando della trattativa per Emerson Royal e dell’incontro con l’agente (vedi articolo): «Emerson Royal ed Emerson Palmieri potrebbero approdare entrambi, qualora Achraf Hakimi partisse. Ieri c’è stato un incontro importante con l’agente di Emerson Royal, durante il quale l’Inter si è informata sul giocatore. Il Barcellona deve riconoscere al Betis 9 milioni di euro qualora lo cedesse questa estate. L’Inter lo tiene in stand-by e se partisse Hakimi avrebbe pronte due opzioni, una sulla fascia destra e una sulla sinistra».

CERTEZZA – Per finire, un’unica certezza in casa Inter: «Romelu Lukaku è una delle certezze da cui ripartire, nella lista di quelli importanti da poter cedere il belga occupa l’ultimo posto. C’è sicuramente Hakimi tra i cedibili, anche perché è quello con offerte importanti. Ci sono anche altri come Lautaro Martinez. Per lui ora c’è anche l’Atletico Madrid, ancora non ci sono offerte ma se dovessero arrivare l’Inter le valuterebbe».