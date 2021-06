FOTO – Euro 2020, l’Inter carica i suoi: «Forza ragazzi!». Poi una domanda

L’Inter oggi in un certo senso riparte, ma dall’Europeo. Sono otto i nerazzurri impegnati nella competizione e qualcuno si affronterà già nella fase a gironi, vale a dire Lukaku ed Eriksen. Il club nerazzurro su Twitter fa un in bocca al lupo generale con una domanda rivolta ai tifosi

SI RICOMINCIA – L’Inter riparte dall’Europeo. I magnifici otto nerazzurri – vale a dire gli italiani Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, il belga Romelu Lukaku, il danese Christian Eriksen, l’olandese Stefan de Vrij, lo slovacco Milan Skriniar e i due croati Ivan Perisic e Marcelo Brozovic – a partire da oggi saranno impegnati nella fase a gironi della competizione. I primi a scendere in campo saranno gli Azzurri, che stasera daranno il via a Euro 2020 affrontando la Turchia a Roma. L’Inter sui social augura in bocca al lupo a ognuno di loro, con una domanda rivolta ai tifosi: “Chi andrà più lontano nella competizione secondo voi?”. Ai posteri l’ardua sentenza.

⚽ | #EURO2020 Oggi si parte… Forza ragazzi! 💪⚫🔵 Chi andrà più lontano nella competizione secondo voi? pic.twitter.com/OhpXed3laf — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) June 11, 2021