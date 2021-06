Emerson Palmieri è uno dei giocatori finiti in orbita Inter. Sul giocatore della Nazionale Italiana c’è, però, anche il nuovo Napoli di Spalletti. Come riporta il giornalista Marchetti su “Sky Sport 24”, il Chelsea, proprietario del giocatore, può far valere una clausola

CLAUSOLA CHELSEA − Così Luca Marchetti sulla questione: «Emerson Palmieri, ricercato da Napoli e Inter, non è in scadenza a giugno 2022. Infatti, c’è una clausola allungo automatico del contratto, quindi Chelsea può allungare la scadenza da uno a due anni, facendo lievitare il suo costo. Il Napoli ha necessità di prendere qualcuno a sinistra. L’Inter ancora no e non sappiamo se ce l’avrà mai». La clausola di Emerson Palmieri in realtà non è una novità, bensì è una conferma del fatto che difficilmente lascerà Londra a prezzo di saldo.