Tecca: «Gol di Barella? Gesto di qualità tecnica superiore»

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport”, esalta la prestazione di Nicolò Barella in Belgio-Italia di ieri. Il centrocampista dell’Inter è stato autore di una grande prova segnando anche lo splendido gol che ha aperto le marcature.

LE SCELTE – Tecca parla delle scelte di Roberto Mancini in cui Barella è un titolare indiscutibile: «Mi piace sottolineare la scelta del centrocampo di grande controllo. Aver lavorato e confermato su Barella, Jorginho e Veratti si è confermato vincente. Non sempre le statistiche dicono la verità, ma in questo caso il possesso palla, a volte anche irridente nei confronti del Belgio, ci ha permesso controllo e sicurezza. E’ un centrocampo di grande fosforo e intelligente che ha gettato le basi per la vittoria di ieri e per le precedenti. Quando abbiamo deciso di fare le cose semplici e veloci abbiamo sempre fatto la cosa giusta. La bontà tecnica nel gesto del gol di Barella parla di una qualità tecnica superiore a quella di tantissime squadre».