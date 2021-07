De Grandis: «Barella? Gol con gioco da playstation, velocità pazzesca»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato della prestazione di Nicolò Barella in Belgio-Italia di ieri dove il centrocampista dell’Inter ha aperto le marcature dando il via alla vittoria degli azzurri con uno splendido gol.

GIOCO DA PLAYSTATION – De Grandis esalta la prestazione di Barella in particolar modo in occasione del gol che ha aperto ieri le marcature contro il Belgio: «Barella fa un gioco da playstation quando premi avanti col joypad e prendi velocità. Si butta in un divieto d’accesso con una velocità pazzesca. Guardiamo cosa fa col sinistro, dà velocità alla palla in mezzo a tre uomini poi va col destro e la mette sul secondo palo. Imprendibile nel momento in cui va via con questa accelerazione e poi la mette col destro sul secondo palo, Courtois non la può prendere».