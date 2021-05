Tecca: «Champions? Auguro all’Inter e alle altre di competere. Su Conte…»

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport” nel giorno in cui si giocherà la finale di Champions League, ha un augurio per le squadre italiane come l’Inter reduci da una stagione deludente nelle Coppe.

UN AUGURIO – Tecca si augura di rivedere anche le big del nostro calcio ai massimi livelli del calcio europeo: «Auguro alle nostre rappresentanti come Milan, Juventus, Atalanta e ovviamente l’Inter si potersi confrontare con queste grandi. Non eliminare per forza squadre come Manchester City o Chelsea, ma almeno avvicinarsi a quel livello. E’ un augurio per le nostre grandi di eliminare quelle distanze che ci hanno impedito di arrivare almeno ai quarti o alle semifinali».

IL FUTURO DI CONTE – Tecca si interroga sul futuro di Antonio Conte dopo l’addio all’Inter: «Per un personaggio così carismatico credo che il Real Madrid sia la destinazione più indicata. Difficile immaginarlo su una panchina che non è di secondo piano come quella del Tottenham, ma viene dopo le alte big nella gerarchia del calcio europeo».