Spalletti al Napoli apre scenari di mercato per l’Inter? Due nomi

Luciano Spalletti sarà il prossimo allenatore del Napoli. E questo apre nuovi possibili scenari di mercato che riguardano anche l’Inter. Due suoi (ex) fedelissimi in uscita?

RITORNO DI FIAMMA – Dal 1° luglio Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli (vedi annuncio). Una notizia che produrrà effetti anche in casa Inter, e non solo perché termina il contratto che legava il tecnico a Milano. L’approdo del tecnico di Certaldo in Campania può infatti aprire diversi scenari di mercato tra il club partenopeo e l’Inter.

PRIMO NOME – Spalletti ha diversi giocatori “feticci”, uno su tutti Radja Nainggolan. Che ha preteso di avere anche all’Inter dopo averne già condiviso le fortune a Roma. Uno scenario che potrebbe ripetersi nelle prossime settimane, con Matias Vecino come protagonista. L’uruguaiano infatti è tutto tranne che intoccabile, e il Napoli non dovrebbe nemmeno svenarsi per acquistarlo. L’Inter potrebbe accontentarsi di 10-15 milioni di euro per piazzare una plusvalenza, liberandosi inoltre di un giocatore non più utile alla causa. E che Spalletti apprezza molto, non solo per i ricordi più ovvi (gol vittoria contro Lazio e Tottenham), ma anche per la sua capacità di giocare tra le linee. Fu proprio l’uso di Vecino a permettere a Spalletti di scardinare il Milan nell’ultimo suo derby all’Inter (2-3 del 17 marzo 2019).

JOLLY FEDELE – E lo stesso discorso potrebbe valere anche per Danilo D’Ambrosio. Per il Napoli l’acquisto del jolly difensivo sarebbe ancor più conveniente, dato che il contratto del numero 33 con l’Inter scade il 30 giugno. Anche la sua situazione è quindi da monitorare, e potrebbe legarsi a doppio filo con quella di Nikola Maksimovic, difensore azzurro in scadenza tra un mese. I rapporti tra l’Inter e Spalletti, in definitiva, non sono ancora conclusi del tutto.