Tebas: “Serie A? Preoccupato. Alcuni club hanno usato scusa Coronavirus”

Oggi riparte la Liga Spagnola. Javier Tebas, presidente della Liga, è intervenuto oggi in conferenza stampa facendo anche riferimento a quanto accaduto in Serie A con alcuni club che volevano lo stop

NO STOP – Queste le parole di Javier Tebas: «Mi sono molto preoccupato quando in Italia un gruppo di club si è esposto pubblicamente contro la ripresa. Per me avevano interesse a non riprendere e usavano la situazione sanitaria come scusa per dire che non bisognava giocare. Per fortuna la Serie A riprende, e spero che riesca anche ad arrivare in fondo».

Fonte: alfredopedullà.com