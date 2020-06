Amoruso: “Eriksen? Non è trequartista. Conte gli ha fatto perdere fiducia”

Eriksen potrebbe essere titolare in Napoli-Inter, sfida valida per le semifinali di ritorno di Coppa Italia, in programma sabato alle ore 21.00 al San Paolo. Nicola Amoruso – intervenuto durante la diretta di “Sky Sport 24” – boccia l’idea trequartista. Di seguito le dichiarazioni dell’ex attaccante

QUESTIONE DI RUOLO – Christian Eriksen potrebbe finalmente scendere in campo da titolare in Napoli-Inter. Secondo Nicola Amoruso, Antonio Conte deve evitare di schierano sulla trequarti: «Cosa può dare Eriksen dietro le punte? Io la penso diversamente. Credo che Eriksen sia una mezzala. Il ruolo di trequartista lo ha ricoperto in Inghilterra ma in un calcio diverso, che ti concede praterie e dove le partite sono veramente giocate. In Italia ci sono meno spazi, è un calcio più tattico: dietro le punte può fare fatica. Non è rapido, non è un giocatore che dribbla ma è uno che detta i tempi, il tiro, la giocata intelligente. Penso che in quel ruolo possa fare fatica. Non discutiamo le sue qualità, anche se ha avuto un approccio complicato. Conte lo ha spesso lasciato in panchina e questo gli ha fatto perdere fiducia. Penso possa essere un giocatore importante per l’Inter, ma non in quel ruolo».