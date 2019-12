Tare: “Lazio affamata, obiettivo Champions League. Scudetto? Difficile”

Igli Tare, presente al Globe Soccer Award da Dubai il DS biancoceleste e candidato come miglior direttore sportivo del 2019 – premio vinto da Andrea Berta, Direttore Sportivo dell’Atletico Madrid -.

GLI OBIETTIVI – Igli Tare, Direttore Sportivo della Lazio, parla degli obiettivi dei biancocelesti: «Noi non ci siamo mai nascosti, dall’inizio della stagione abbiamo detto che questa squadra deve lottare per un posto in Champions League. Al momento parlare di altro è prematuro. Se a 4-5 giornate dalla fine ci trovassimo a lottare per qualcosa di più saremmo molto felici e non ci nasconderemo. Dobbiamo essere affamati di successi, vincere aiuta a vincere. Sappiamo che sarà una seconda parte di campionato molto difficile e siamo preparati a questo».