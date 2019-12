Vidal costretto ad aumentare lo strappo per l’Inter. Già 2 “regali” per Conte – SM

Vidal è il pallino fisso di Conte ed è l’argomento fisso del mercato dell’Inter per gennaio. Nonostante ciò, come riportato da “Sport Mediaset”, l’ambiente nerazzurro può tirare un sospiro di sollievo per i primi “rinforzi” già protagonisti in allenamento

RINFORZI DI GENNAIO – I primi “regali” invernali dell’Inter sono già ad Appiano Gentile. Si tratta di Nicolò Barella e Alexis Sanchez, in campo e pronti al rientro dopo Stefano Sensi (tornato in Inter-Genoa, ndr). Nel frattempo Antonio Conte aspetta sempre Arturo Vidal per poter competere con la Juventus fino a fine stagione. Adesso Beppe Marotta e Piero Ausilio possono lavorare sul mercato con più tranquillità. La società nerazzurra è consapevole che i vertici del Barcellona si sono irrigiditi molto con Vidal e vogliono bloccare la sua partenza. Il centrocampista cileno, però, si è già promesso a Conte e deve provvedere a uno strappo ancora più netto con gli spagnoli. L’Inter è ponta ad alzare l’offerta (vedi dettagli) per regalare (anche) Vidal a Conte.