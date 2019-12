Politano deve decidere tra 2 proposte, l’Inter rivaluta il ruolo di Sanchez

In attacco c’è Politano in uscita, anche se l’Inter deve ancora decidere in che modo sostituirlo ma soprattutto se farlo. Come appreso da “Sport Mediaset”, può essere determinante la posizione di Sanchez, che per ora “congela” l’affare sull’asse Londra-Milano

ESTERNO E PUNTA – Oltre ad accelerare per Arturo Vidal del Barcellona (vedi ultime novità), l’Inter cerca un esterno mancino a tutta fascia. Non c’è nessuna novità rispetto all’aggiornamento di ieri su Marcos Alonso del Chelsea e Matteo Darmian del Parma in entrata con Federico Dimarco in uscita (vedi articolo). Per quanto riguarda l’attacco, l’arrivo di Olivier Giroud – sempre dal Chelsea – non è più così scontato. Questo perché il rientro di Alexis Sanchez potrebbe “bastare” ad Antonio Conte. Inoltre c’è sempre da piazzare Matteo Politano, che deve decidere se cedere alla corte della Fiorentina o aspettare il ritorno della Roma, al momento impegnata nel cambio di proprietà. In caso di addio, Politano potrebbe anche non essere rimpiazzato numericamente in rosa.