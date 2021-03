Tardelli: Â«Lautaro Martinez, bellissimo gol. Eriksen giocatore ritrovatoÂ»

Tardelli: «Lautaro Martinez, bellissimo gol. Eriksen giocatore ritrovato»

Condividi questo articolo

Marco Tardelli

Marco Tardelli elogia due giocatori dell’Inter nella vittoria sul Torino, Lautaro Martinez e Eriksen. Ecco le sue parole nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva”, su Rai 2.

SUPERIORITÀ – L’Inter manifesta la sua superiorità, anche contro il Torino. Una vittoria che porta la firma di Lautaro Martinez, autore dell’1-2 finale, e dove anche Christian Eriksen contribuisce positivamente. Ecco gli elogi di Marco Tardelli verso i nerazzurri: «Con questi due attaccanti ha sempre possibilità di segnare. Quello di Lautaro Martinez è un bellissimo gol, l’ha piazzato e gli ha dato anche potenza. Mi sembra che stia facendo un ottimo campionato, come Romelu Lukaku. Credo che l’Inter può perderlo solo lei lo scudetto. Poi ha ritrovato un giocatore come Eriksen, che per un po’ di tempo non c’è stato. Poi Antonio Conte ha capito che poteva essere un giocatore importante per questa squadra, l’ha buttato dentro e lui ha dato segnali di vivacità e qualità».