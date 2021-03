VIDEO – Milan-Napoli 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Matteo Politano Napoli

Milan-Napoli, posticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



SPROFONDANO! – Milan-Napoli 0-1 nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Il Milan continua la sua serie nerissima a San Siro, dove non vince da quaranta giorni. Stavolta è l’ex Gennaro Gattuso a far crollare i rossoneri, ora a -9 dall’Inter. Primo tempo con più azioni del Napoli, ma il punteggio non si sblocca. Ci riesce invece Matteo Politano al 49′, raccogliendo un invito di Piotr Zielinski per un destro a incrociare sporco ma che basta per superare Gianluigi Donnarumma. Azzurri vicini al raddoppio con Fabian Ruiz, ma sul suo sinistro Donnarumma si oppone. Il Milan va vicino al pari con una deviazione ravvicinata di Ante Rebic, sulla quale è bravo David Ospina. A cinque minuti dalla fine solita richiesta di rigore, per un contatto minimo fra Tiémoué Bakayoko e Theo Hernandez. Il VAR richiama l’arbitro Fabrizio Pasqua, che non si fa intenerire e al monitor conferma la sua decisione di lasciar correre. Non può invece far finta di nulla quando Rebic lo insulta al 92′ dopo un fallo fischiato contro: rosso diretto. Il Milan ci prova anche in dieci, ma non riesce stavolta a recuperare oltre il 90′. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.