Tardelli: «Inter rilanciata. Barella un difetto. Dzeko? Ogni tanto merita…»

Tardelli parla di Inter-Napoli e di alcuni nerazzurri che hanno contribuito alla vittoria, come Barella e Dzeko. Queste le dichiarazioni dell’ex giocatore nel corso della trasmissione “90° Minuto” su Rai 3.

MERITI – Marco Tardelli interviene nel post-partita di Inter-Napoli con alcune valutazioni sulle due squadre. Presente tra gli ospiti di “90° Minuto”, l’ex calciatore afferma: «I complimenti ogni tanto Edin Dzeko se li merita perché è un giocatore di qualità. A parte il gol, che è stato più merito di Federico Dimarco, oggi ha fatto anche assist al suo compagno. In questo momento l’attaccante bosniaco sta facendo bene e l’Inter è in un momento buono, soprattutto in fase difensiva. I nerazzurri sanno difendere bene, invece il Napoli lì ha un po’ di difficoltà. Questa è una partita che rilancia l’Inter ma rilancia anche la Juventus, perché sono squadre che sempre lì. La squadra di Simone Inzaghi (vedi intervista) oggi ha comunque meritato di vincere questa gara perché ha avuto delle occasioni ed è stata molto più determinante del Napoli. Nicolò Barella alza un po’ troppo le mani però io credo che è determinante per l’Inter. È un giocatore che fa avanti e indietro e riesce a costruire e anche a difendere». Questo espresso da Tardelli nel corso della trasmissione di Rai 3 sul big match di campionato.