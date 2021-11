Tacchinardi: «Inter-Napoli, tante chiavi di lettura. Peserà assenza de Vrij»

Alessio Tacchinardi, in collegamento su TMW Radio, ha analizzato la gara tra Inter e Napoli. Per l’ex giocatore, l’assenza di de Vrij peserà tanto per i nerazzurri

INTER-NAPOLI − Tacchinardi non si fida di Ranocchia che potrebbe entrare in difficoltà contro Osimhen: «Ce ne possono essere tante chiavi in questa partita. Bisogna capire chi andrà a giocare. Con tutto il rispetto per Andrea Ranocchia, sposta tanto un giocatore che deve comandare al centro. Stefan de Vrij è un giocatore importante, giocatore che da equilibrio. Ecco perché dico che le chiavi possono essere tante. Nel Derby, abbiamo visto un’Inter in salute, poi ha sofferto gli ultimi 15′, ma gli episodi l’hanno condizionata tantissimo. Dietro l’Inter contro il Napoli può concedere tanto perché gli azzurri hanno un attacco atomico, il più forte del campionato. Imprevedibile, veloce, sarà gara complicata. Ranocchia ha giocato poco in questo e Victor Osimhen a campo aperto potrebbe essere letale».