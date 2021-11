VIDEO − Inter, Serena: «Una delle tappe più importanti della mia carriera»

L’Inter, 43 anni fa esatti, vinceva per 4-0 in casa contro la Lazio. Gara decisa anche da una rete di Serena. L’ex attaccante nerazzurro ha voluto ricordare sul suo account Twitter quella partita

CARRIERA − Aldo Serena ha legato gran parte della sua carriera calcistica alla maglia dell’Inter. Con la Beneamata ha giocato complessivamente 224 volte mettendo a referto 79 reti. Tra queste, l’attaccante di Montebelluna ha voluto ricordare la prima realizzata proprio il 19 novembre del 1978 nel 4-0 contro la Lazio. L’Inter ha pubblicato il video di quella partita sui social e lo stesso Serena lo ha voluto condividere sul proprio account Twitter con tanto di didascalia: «Una delle tappe più importanti della mia carriera».

Una delle tappe più importanti della mia carriera. https://t.co/KvcEnFQIPs — Aldo Serena (@Aldito11) November 19, 2021

In quella gara, segnarono anche Evaristo Beccalossi, Giuseppe Baresi e Gabriele Oriali. In quella stagione, riuscì a trionfare il Milan con l’Inter che chiuse il campionato in quarta posizione.