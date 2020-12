Tacchinardi: “Hakimi forte solo in attacco. Inter, Eriksen grande colpo ma…”

Alessio Tacchinardi

Tacchinardi – ex centrocampista della Juventus -, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, dice la sua sia su Hakimi sia su Eriksen. E senza alcun dubbio sul tema Inter va controcorrente rispetto agli altri opinionisti

REAZIONE TARDIVA – L’intervento di Sandro Sabatini (vedi articolo) si scontra con quello di Alessio Tacchinardi: «Una cosa è certa. Dopo il Real Madrid, qualcosa in questa squadra è cambiata. Prima l’Inter non era feroce come l’anno scorso. Adesso a livello di personalità, come visto contro il Bologna, è una squadra diversa. Achraf Hakimi Forte? Solo in attacco. L’Inter ha preso un grande calciatore, Christian Eriksen. Quindi, o Eriksen non si allena bene oppure… Non è bello entrare così per pochi minuti. Lo dico da ex calciatore». Per Tacchinardi il motivo del trattamento riservato da Antonio Conte al centrocampista danese continua a rimanere oscuro.