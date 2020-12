Inter, tutti gli investimenti di Suning nel club nerazzurro: le cifre

Logo Inter maglia 2020-2021.

Suning ha investito cifre importanti nell’Inter da quando è diventato proprietario del club nerazzurro: gli investimenti del gruppo cinese

CIFRE – Investimenti importanti, quelli di Suning nell’Inter, come ha spiegato “CalcioeFinanza.it” nell’articolo dedicato alle proprietà di Milan (da parte di Elliott) e club nerazzurro (da parte del gruppo cinese). “Dopo gli iniziali 142 milioni di aumento di capitale nel luglio 2016, Suning ha proseguito poi il finanziamento della società nerazzurra attraverso diversi prestiti soci: nel dettaglio, 217 milioni nel 2016/17 e altri 119 milioni nel 2017/18 per un totale di 336 milioni di euro. Di questi, 215 milioni sono stati convertiti in capitale nelle ultime tre stagioni (70 milioni nel corso dell’esercizio 2019/20), con un debito verso Suning al 30 giugno 2020 pari a circa 129 milioni di euro: debito che è stato interamente prorogato alla data del 31 dicembre 2021”.

INVESTIMENTI – Ma gli investimenti del gruppo cinese non sono finiti qui. “A questi investimenti a livello di capitale, sono seguiti ulteriori investimenti per il conto economico del club nerazzurro. Complessivamente, nel giro di tre stagioni (ricordando che i dati 2019/20 sono parziali) i ricavi garantiti dalle sponsorizzazioni con Suning hanno superato i 163 milioni: 56 milioni nel 2016/17, 39 milioni nel 2017/18, 35 nel 2018/19 e 31,6 milioni nel 2019/20”.

TOTALE – Viene spiegato ancora. “A livello di conto economico, i ricavi da parte di Suning in queste quattro stagioni hanno rappresentato l’11% del fatturato dell’Inter (plusvalenze comprese): una percentuale che dal 18% del 2016/17 è scesa fino all’8% nella stagione 2019/20. Il totale investito, al netto quindi di interessi e rimborsi relativi ai prestiti, è di 590 milioni di euro”.

Fonte: Matteo Spaziante – CalcioeFinanza.it