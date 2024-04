Suma convinto: «Crisi Milan? Non è così! Compatto nel derby con l’Inter»

Nel giorno in cui il Milan rischia di essere sconfitto per la sesta volta consecutiva nel derby, con l’ulteriore beffa scudetto dell’Inter, Mario Suma racconta la sua verità sulla squadra di Pioli.

COMPETTEZZA – Le ultime settimane non sono state particolarmente semplici per il Milan. Dopo la duplice sconfitta contro la Roma e la conseguenza eliminazione dall’Europa League, dovrà vedersela anche con l’Inter nel derby. Mario Suma, però, smentisce la situazione caotica rossonera dicendo: «Noi non siamo quelli che vengono raccontati oggi dai giornali, non abbiamo preso nessuna decisione sull’allenatore, il Milan ha sempre avuto con grande compattezza stima su Pioli per tutta la stagione e le cose non sono cambiate. Non andiamo al derby in ordine sparso, siamo compatti, totalmente compatti. Ci sarà Gerry Cardinale per dare massima vicinanza al club, ai dirigenti, allo staff e alla squadra. Quello che succede all’interno del club rossonero lo determina il Milan». Questa la difesa di Suma, intervenuto su Milan TV prima della conferenza stampa di Stefano Pioli.