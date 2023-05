Stramaccioni: «Inter squadra più in forma della Serie A. Lukaku…»

Andrea Stramaccioni fa su Dazn un’analisi dettagliata delle partite di Inter e Milan nel derby di ritorno della semifinale di Champions League.

ANALISI – Andrea Stramaccioni analizza il match clou di Champions League: «Lukaku è carico a pallettoni, ma dentro di sé sa di andare in panchina. Lui spera di giocare come tutti i calciatori ma la coppia Champions è stata Dzeko-Lautaro, hanno fatto benissimo e partiranno loro. Dalla panchina il belga sarà pronto a subentrare mentalmente, se uno degli altri due invece non giocasse non la prenderebbe bene. Così hai tutti e tre i giocatori al massimo, i primi due da subito e Lukaku da fuori per spaccare il match. Io vedo l’Inter sicura di sé, farà la partita, cercherà di condurre con qualità il pallone come fa, è la squadra più in forma della Serie A. Non mi aspetto che speculi, il grande tema è come Pioli si adegui alla marcatura sul regista avversario senza Bennacer. Potrebbe inventare un giocatore in quel ruolo. Il Milan deve giocare senza pensare all’Inter, ossia sui suoi punti di forza e su ciò che lo ha portato a divenire campione d’Italia».