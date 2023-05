Serafini crede nella rimonta sull’Inter: «Milan, non può finire prima iniziare!»

Serafini spera ancora nella rimonta del Milan dopo la vittoria dell’Inter nella semifinale d’andata di Champions League. Ecco il pensiero espresso dal giornalista nel corso del suo intervento nella trasmissione di Sportitalia.

GIOCARE SUI NERVI – Luca Serafini non accetta che il Milan venga già dato per spacciato nella semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter. Così il giornalista nella trasmissione “Sportialia Calciomercato”: «Se non ci crede nessuno nella rimonta allora parliamo di Manchester City-Real Madrid. Se parliamo di calcio il Milan non doveva arrivare tra le prime quattro due anni fa, era spacciata nel girone e contro il Tottenham e il Napoli. Nessuno avrebbe pronosticato Milan e Inter fino a qui. Nella mia vita ho visto due-tre rimonte. Il Milan generalmente le ha subite. Però una volta, nel ’74, si presentò dopo un derby perso e vinse 2-0 nel finale. Se uno dice che è finita prima di iniziarla parla già della semifinale d’andata di mercoledì sera. Non è una questione di rilassarsi ma di nervi. Inter-Milan si giocherà sui nervi. Il Milan è da cinque derby consecutivi che va sotto. Il primo obiettivo deve essere non prendere gol dall’Inter e il secondo avere pazienza. Non è una questione di crederci ma di andare prima a Lourdes».