Stramaccioni: «Inter ha posto nel mio cuore. A Torino impresa scudetto»

Andrea Stramaccioni, allenatore dell’Al-Gharafa, ha parlato ai microfoni di New Sound Level 90 FM. Tra i temi toccati anche la vittoria dell’Inter contro la Juventus e le possibilità scudetto.

IMPRESA – Andrea Stramaccioni è stato l’ultimo allenatore prima di Simone Inzaghi a vincere a Torino, contro la Juventus. Di questo ha parlato, sottolineando quanto sia importante per lui il nerazzurro: «Quella dell’Inter è stata una grandissima impresa, io ho sempre creduto fosse la favorita per lo scudetto. Una vittoria fondamentale, arrivata contro un avversario in forma. Faccio i complimenti ai nerazzurri anche per aver scelto Inzaghi, che ha dato continuità al lavoro di Conte e non ha snaturato la squadra che ha vinto lo scorso anno. Sono molto contento del percorso della squadra. Io sono romano e romanista, ma l’Inter ha sempre un posto speciale nel mio cuore».