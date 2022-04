Gagliardini, tanti auguri! Sesto compleanno con la maglia dell’Inter

Gagliardini compie ben ventotto anni! Sesto compleanno a tinte nerazzurre. I nostri migliori auguri da parte di tutta la redazione di Inter-News.it e dai tifosi nerazzurri.

BUON COMPLEANNO – Gagliardini oggi spegne ventotto candeline! Sesto compleanno a tinte nerazzurre per il centrocampista acquistato dall’Inter a gennaio 2017. Nato il 7 aprile 1994, a Bergamo, cresce nelle giovanili dell’Atalanta, prima di andare in prestito tra Cesena, Spezia e Vicenza. Tornato a Bergamo nella stagione 2016-2017, diventa il titolare della squadra con Gasperini, totalizzando quattordici presenze. Viene notato dall’Inter, che lo acquista nel gennaio della stessa stagione. Ad oggi in maglia nerazzurra ha totalizzato ben 156 presenze condite da sedici gol. Nel corso dell’ultimo anno ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana.