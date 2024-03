Stramaccioni: «Inter, Champions League difficile! Critiche eccessive»

L’Inter questa sera affronta il Napoli dopo l’eliminazione in Champions League per mano dell’Atletico Madrid. Stramaccioni ritiene l’accoglienza dei tifosi una cosa grandiosa mentre non concorda con qualche critica eccessiva: di seguito il suo intervento a DAZN

TROPPE CRITICHE – L’Inter di Simone Inzaghi affronta il Napoli dopo l’eliminazione in Champions League. Andrea Stramaccioni si complimenta con i tifosi nerazzurri che hanno accolto la squadra in maniera straordinaria: «Innanzitutto è un atteggiamento molto bello perché l’Inter è stata eliminata in maniera bruciante, io penso che qualche critica sia stata esagerata per questa squadra che sta facendo una grande stagione. 102 punti? L’Inter ha i mezzi tecnici per farlo, secondo me è molto importante la gara di stasera per dimostrare di aver ripreso a correre dopo la caduta in Champions League. Si tratta di una competizione difficilissima, abbiamo visto squadre con ben altri budget metterci anni prima di alzare il trofeo e quindi credo che l’Inter debba godersi l’abbraccio dei suoi tifosi».