Zhang ‘in differita’ alla festa dell’Inter: l’assenza si prolunga – TS

Steven Zhang assente alla festa di Natale dell’Inter. Messaggio video registrato, spiega Tuttosport. Adesso resta da capire il motivo della prolungata assenza.

ASSENZA – Alla festa di Natale dell’Inter, erano presenti tutti – spiega Tuttosport – l’unico, grande assente, era proprio Steven Zhang. Il presidente nerazzurro è apparso in differita con un messaggio pre-registrato. Un’assenza che sembra inspiegabile: dallo scorso anno – che aveva cantato al karaoke – alla cena natalizia del 2023, sembra passato tantissimo tempo. Il numero uno dell’Inter era atteso a Milano lo scorso settembre per il rinnovo di Simone Inzaghi, poi invece partenza rinviata a data da destinarsi in vista in vista del derby di Milano e per l’assemblea dei soci. Stesso epilogo, spiega il quotidiano. Assenza allo stadio e collegamento in call durante il summit nerazzurri. Lo scorso ottobre invece, il rientro di Steven Zhang a Milano era stato profetizzato intorno al periodo natalizio. Adesso resta da capire il perché dell’assenza prolungata in Italia: l’ultimo contatto diretto con l’Inter durante la tournée estiva in Giappone. Poi il nulla, se non tramite uno smartphone.

Fonte: Pasquino – Togna