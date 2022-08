Stankovic, che serataccia! Il PSV fa una goleada: Volendam KO

Brutta serata per Filip Stankovic, portiere di proprietà dell’Inter in prestito al Volendam. Contro il PSV arriva infatti una goleada. Niente spazio, invece, per Gaetano Oristanio.

GOLEADA – Quella di stasera è una partita che Filip Stankovic vorrà sicuramente dimenticare il prima possibile. Tra i pali del Volendam, in trasferta contro il PSV Eindhoven, il portiere di proprietà dell’Inter ha subito una vera e propria goleada. Sono infatti 7 le reti messe a segno dai padroni di casa, per un 7-1 finale reso leggermente meno amaro soltanto dal gol (del momentaneo 3-1) di Veerman. Da segnalare anche la mancanza di minuti concessa a Gaetano Oristanio, l’altro giocatore in prestito dai nerazzurri.