Milan, non solo Vranckx: prima dell’Inter in arrivo anche un terzino – Sky

Mentre si sta definendo l’affare per Vranckx a centrocampo, in casa Milan si lavora anche a un terzino destro a pochi giorni dal derby contro l’Inter. Il nome è quello di Sergino Dest, in arrivo dal Barcellona.

RINFORZO – Continua a rinforzarsi il Milan in chiusura di mercato e in vista della gara di sabato contro l’Inter. I rossoneri, che hanno chiuso l’affare per il centrocampista Vranckx – già a Milano per le visite mediche – sono infatti corsi ai ripari dopo l’infortunio di Alessandro Florenzi. Secondo le notizie che arrivano da Sky Sport, infatti, è in definizioe con il Barcellona l’affare per Sergino Dest.