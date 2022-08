Serie A, +3 per l’Udinese e Lazio beffata al 90′. Empoli di Satriano si ferma

Sono appena terminate le tre gare di Serie A delle 18.30. Vittoria per l’Udinese sulla Fiorentina (1-0), mentre si fermano sull’1-1 l’Empoli di Martin Satriano – contro il Verona – e la Lazio contro la Sampdoria.

SAMPDORIA-LAZIO – Beffa nel finale per la Lazio, che si ferma dopo la vittoria sull’Inter dello scorso venerdì. A passare in vantaggio sono proprio i biancocelesti, quando Milinkovic-Savic con uno splendido assist libera Ciro Immobile e l’attaccante non sbaglia davanti ad Audero. Nel finale di primo tempo polemiche tra i padroni di casa per un fallo da rigore non concesso a Quagliarella, abbastanza netto, ma non concesso nemmeno dopo il check al VAR da parte del direttore di gara. Il risultato non cambia fino al recupero del secondo tempo, quando Manolo Gabbiadini beffa la Lazio trovando la rete che vale l’1-1.

UDINESE-FIORENTINA – Si ferma ancora la Fiorentina, dopo il pareggio in casa contro il Napoli. A Udine decide un gol di Beto Betuncal, che al 17′ sfrutta una grande azione di Gerard Deulofeu e ribadisce in rete il sigillo che vale l’1-0. Nel finale Success trova il gol del 2-0, ma dopo un check al VAR viene annullato. Poco male però, perché subito dopo arriva il fischio finale che certifica la vittoria dei bianconeri.

EMPOLI-VERONA – Termina in pareggio la sfida in Toscana, un altro 1-1 per i padroni di casa dopo il risultato ottenuto domenica sul campo del Lecce. A passare in vantaggio è proprio la squadra di Paolo Zanetti, che nel primo tempo trova la rete di Baldanzi. Lo stesso Baldanzi è costretto a lasciare il campo al 38′ per infortunio, lasciando spazio a Bajrami. Nella ripresa la squadra di Cioffi a reagire e ad attaccare a più riprese, fino a trovare la rete di Kallon al 70′ che vale l’1-1 finale. 83 minuti in campo per Martin Satriano, attaccante in prestito all’Empoli dall’Inter.