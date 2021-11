Stankovic Jr: «Inter, ti illudi tanto. Salto enorme. Volendam? Ti migliora»

Filip Stankovic, portiere del Volendam ma in prestito dall’Inter, ritiene l’esperienza in nerazzurro incredibile ma complicata. Parole di elogio nei confronti del club olandese

COMPLICATO − Stankovic ritiene fondamentale la sua esperienza al Volendam e parla del periodo all’Inter: «E in poche settimane mi sono reso conto che questo club è anche superiore alle aspettative: migliora l’uomo, imprime una mentalità unica. In nerazzurro ti illudi tanto. Pensi alla maglia che indossi e di poter giocare dappertutto. Con il tempo invece capisci che è sempre più difficile. Dalla Primavera alla prima squadra c’è un salto enorme, di sacrificio puro: se non dai il 100 per cento ogni giorno non cresci. Quindi ai miei ex compagni dico di approfittare di ogni momento all’Inter: piedi per terra, imparando da ogni allenatore. Papà è sempre la prima persona con cui parlo: mi spiegò che era la scelta giusta. Poi mi aiuta anche da Belgrado, dove allena. Mio fratello è rimasto a giocare a Milano e la mamma si divide fra noi tre: siamo molto uniti e abituati a viaggiare».

Fonte: Il Foglio