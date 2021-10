Stankovic, clean sheet e Volendam primo in classifica! Out Oristanio

Stankovic è partito di nuovo titolare in Volendam-NAC Breda, match di Eerste Divisie. La partita è terminata sul punteggio di 1-0. Out l’altro giovane in prestito dall’Inter, Oristanio.

IN VETTA – Superati i problemi fisici, Filip Stankovic si è ripreso il posto tra i pali del Volendam. Il giovane portiere in prestito dall’Inter parte titolare anche nel match contro il NAC Breda. La squadra allenata da Wim Jonk accelera subito nel primo tempo e passa in vantaggio al 28′ con Denso Kasius su assist di Ibrahim El Kadiri. Nella ripresa, i padroni di casa riescono a mantenere inviolata la propria porta e chiudono la partita sull’1-0. Con questa vittoria, il Volendam vola al primo posto in classifica con 24 punti dopo 11 turni di campionato. Nemmeno in panchina l’altro talento di scuola nerazzurra Gaetano Oristanio.