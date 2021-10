FOTO – Vidal lavora ad Appiano Gentile. Chance da titolare in Inter-Sheriff?

Vidal è pronto a tornare in campo con la maglia dell’Inter. Sui propri social, il centrocampista cileno ha postato alcune foto dell’allenamento odierno in vista della sfida di Champions League con lo Sheriff Tiraspol (vedi articolo).

AL LAVORO – Dopo essere rientrato solo all’ultimo minuto dagli impegni con il Cile, Arturo Vidal ha dovuto saltare la sfida di Roma contro la Lazio. Il tecnico Simone Inzaghi ha scelto infatti di non convocarlo per permettergli di recuperare al 100%. Il centrocampista ha lavorato ad Appiano Gentile per farsi trovare pronto in vista del ritorno della Champions League. L’Inter domani affronterà la sorpresa del girone, lo Sheriff Tiraspol, in una sfida assolutamente da non fallire per non compromettere il cammino nerazzurro in Europa. Vidal si gioca un posto da titolare nel reparto mediano con Hakan Calhanoglu. Sui propri social, il classe ’87 ha postato tre foto della seduta odierna di allenamento, mostrandosi carico per il prossimo impegno. Di seguito il post dall’account Instagram ufficiale.

Fonte: Instagram – Arturo Vidal