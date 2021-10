Brozovic-Inter, rimandato incontro per rinnovo. La tensione sale – SM

Brozovic e l’Inter devono ancora trovare l’accordo per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, l’incontro tra le parti è stato ancora rimandato (vedi articolo).

FASE DI STALLO – Marcelo Brozovic si sta confermando anche in questa stagione come uno degli insostituibili della rosa dell’Inter. Lo era lo scorso anno per Antonio Conte e lo è ora per Simone Inzaghi. Il contratto in scadenza nel 2022 non lascia però tranquilli i tifosi interisti. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, l’incontro tra l’Inter e l’entourage del centrocampista croato è stato rimandato. I discorsi verranno ripresi dopo l’impegno di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol, sfida decisiva per il futuro dei nerazzurri in Europa. Con la consapevolezza che il tempo stringe e la situazione va risolta il prima possibile.

Fonte: sportmediaset.mediaset.it