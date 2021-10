Brozovic, per il rinnovo primo colloquio fissato dopo la Champions League – TS

Per discutere del rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter, secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, c’è finalmente una (nuova) data.

RINNOVO – Marcelo Brozovic e l’Inter presto si incontreranno per discutere del rinnovo di contratto. Come specificato dal quotidiano romano, questa volta c’è una vera data (indicativa) per il primo incontro: dopo la UEFA Champions League, difatti, ci sarà un colloquio tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del giocatore. Filtra ottimismo da entrambe le parti. Stesso discorso vale per Nicolò Barella, dove addirittura si parla di discorso ben più avviato, sempre per quanto riguarda il prolungamento del contratto.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti