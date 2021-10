Inzaghi, le sue dichiarazioni dopo Lazio-Inter una lezione di fair play – TS

L’edizione odierna di TuttoSport si complimenta e sottolinea l’atteggiamento di Simone Inzaghi dopo Lazio-Inter, commentando in particole sue parole.

FAIR PLAY – Rissa in campo, rissa negli spogliatoi, all’Olimpico dopo Lazio-Inter a distinguersi dalla massa, il solo Simone Inzaghi. Il tecnico mai avrebbe voluto perdere la prima sfida contro la sua ex squadra, in particolare contro Claudio Lotito con cui si è lasciato malissimo, sorridente invece in tribuna dopo la partita. Di alibi per giustificare il KO ne avrebbe avuti tanti: dalle nazionali all’atteggiamento di Felipe Anderson, invece attraverso i canali ufficiali del suo club (su Inter TV, vedi intervista), il tecnico ha risposto da “gigante”, una vera e propria lezione di Fair Play, come la definisce l’edizione odierna di TuttoSport.

Fonte: TuttoSport