Inter-Juventus, forfait certo per Dybala. Allegri recupera de Ligt e Rabiot?

In Inter-Juventus Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Paulo Dybala a causa infortunio: il punto su Matthijs de Ligt e Adrien Rabiot.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, è sicura l’assenza di Paulo Dybala contro lo Zenit San Pietroburgo e l’Inter. Niente da fare quindi per l’attaccante argentino che dovrà saltare anche la partita di San Siro. La Juventus invece spera di riavere Matthijs de Ligt, fuori contro la Roma per un affaticamento muscolare all’adduttore sinistro, già con lo Zenit. Adrien Rabiot dovrebbe recuperare per il match contro la squadra di Simone Inzaghi. Il centrocampista francese è stato costretto allo stop in quanto risultato positivo al Covid.

Fonte: SportMediaset.it