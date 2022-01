Stankovic ancora imbattuto! Il Volendam vince e scappa in classifica

Stankovic in settimana ha fatto parlare di sé per le grandi parate nell’ultima partita del Volendam (vedi articolo), e pure stasera ha mantenuto la porta inviolata. La squadra allenata da Jonk (con in campo Oristanio) ha vinto 0-1 in casa del Maastricht.

FUGA VERA! – Il Volendam corre in classifica. La capolista dell’Eerste Divisie, seconda serie olandese, torna a vincere dopo un pareggio per 0-0 venerdì scorso e lo fa per 0-1 in casa del Maastricht. Decide un gol di Walid Ould-Chikh al 70′, l’unico della partita. Ancora porta inviolata per Filip Stankovic, sempre più protagonista, mentre l’altro prestito dall’Inter ossia Gaetano Oristanio è partito titolare per poi essere sostituito da Alex Plat al 59′. Successo fondamentale: l’Excelsior, prima inseguitrice, perde 3-0 in casa dello Jong PSV e scivola a -9. Il Volendam di Wim Jonk vola e Stankovic sta dando un gran contributo fra i pali.