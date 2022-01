Sensi-Sampdoria, per lui soluzione ottima. Comunicazione all’Inter – Sky

Sensi vuole andare alla Sampdoria e l’ha fatto sapere all’Inter. Stasera c’è Marchetti al posto di Di Marzio durante Calciomercato – L’Originale su Sky Sport: ecco cosa ha annunciato il giornalista sulla vicenda legata al centrocampista.

SI CHIUDE LO STESSO? – Così Luca Marchetti: «Stefano Sensi ha detto all’Inter che lui ritiene la Sampdoria un’ottima soluzione. Caldeggia l’idea di andare a giocare per sei mesi lì». In serata si è parlato di attesa ancora per qualche giorno, complici soprattutto le condizioni di Joaquin Correa (vedi articolo). Ma la volontà di Sensi può essere decisiva per chiudere in ogni caso il trasferimento entro il 31 gennaio.