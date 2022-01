Prima Pagina IN Edicola: Inter-Venezia sì salvo colpi di scena. Oggi altri tamponi

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter-Venezia appesa a un filo. In campo alle 18 salvo colpi di scena. Otto contagi nella squadra veneta: niente rinvio secondo quanto stabilito dal protocollo. Oggi altro giro di tamponi. Con il Bologna si rigioca: l’ha deciso il giudice.

TUTTOSPORT

Inter-Venezia sì, Lazio-Atalanta nì. I veneti pronti a giocare, mentre l’Atalanta attende l’esito dei tamponi di questa mattina. Bologna-Inter si recupererà.