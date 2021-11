Spalletti: «Giocatori Inter mi hanno abbracciato ma nessuno ne ha parlato»

Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa pre Napoli-Lazio ha raccontato un curioso ma piacevole particolare della sfida di domenica tra Inter e Napoli

ABBRACCIO − Spalletti racconta un bel particolare del match contro l’Inter: «Per quanto mi riguarda, chi non mi saluta non merita che gli dia la mano. Nella gara contro l’Inter tutti i calciatori mi sono venuti ad abbracciare, nonostante si dicessero cose diverse nel mio rapporto con l’ambiente nerazzurro. Quello non è interessato a nessuno evidentemente».

Fonte: sscnapoli.it