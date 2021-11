Calhanoglu reduce da ottime prestazioni. Attesa conferma in Venezia-Inter

Hakan Calhanoglu è reduce da un ottimo periodo di forma. Il turco dovrebbe partire titolare anche questa sera in Venezia-Inter, sfida in programma alle 20:45

FORMA – Hakan Calahanoglu, dopo un inizio di stagione stentato, sta progressivamente crescendo. Il calciatore turco, infatti, è reduce da prestazioni estremamente positive, a partire dalla sfida con la Juventus, passando per il derby contro il Milan fino ad arrivare alla sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. In mezzo la sfida dello scorso sabato contro il Napoli, bagnata da un gol e da un assist. Inzaghi ha finalmente trovato il terzo di centrocampo da affiancare a Brozovic e Barella. In Venezia-Inter, in programma questa sera, è attesa la continuità di rendimento del calciatore con la maglia numero 20.

DIFFICILE – La trasferta a Venezia non sarà semplice per gli uomini di Inzaghi. La squadra allenata da Zanetti è ben messa in campo, molto fisica e conscia dei propri limiti e dei propri pregi. L’Inter dovrà avere pazienza contro un avversario che, inevitabilmente, si chiuderà a riccio in difesa, provando a sfruttare le proprie armi a disposizione fra cui, ovviamente, i calci piazzati di cui Calhanoglu è un maestro.